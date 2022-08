90 Millionen: Leipzig verhandelt Gvardiol-Verkauf

Der FC Chelsea will sich frühzeitig die Unterschrift von Innenverteidiger Josko Gvardiol sichern. Nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano befinden sich die Londoner in fortgeschrittenen Verhandlungen mit RB Leipzig: Ziel sei ein Transfer für den Sommer 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Dienstag habe Chelsea ein offizielles Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro bei Leipzig eingereicht. Erst vor wenigen Wochen soll der Bundesligist eine 80-Millionen-Offerte von Manchester City abgelehnt haben – allerdings für einen Wechsel in diesem Transferfenster.

Gvardiol steht noch bis 2026 in Leipzig unter Vertrag. Die Sachsen hatten den kroatischen Nationalspieler erst im vergangenen Sommer für knapp 19 Millionen Euro von Dinamo Zagreb verpflichtet.

Update (20:30 Uhr): Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff: „Josko ein super Spieler, der sicher viele Interessen weckt – er hat noch einen Vertrag bis 2026 bei uns. Wir gehen davon, dass er nicht nur diese, sondern auch die nächste Saison bei uns spielt.“