Registrierungsprobleme: Barça in der Roque-Falle

Die Personalie Vitor Roque wird beim FC Barcelona immer mehr zum Problem. Wie ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, möchten die Katalanen den 19-Jährigen aufgrund von Registrierungsproblemen nur sieben Monate nach seiner Verpflichtung wieder abgeben, dieser will jedoch nicht gehen. Wie so oft in den vergangenen Jahren hat das chronisch klamme Barcelona vor Beginn der Saison Schwierigkeiten, alle seine Spieler für La Liga zu registrieren. Daher zeigt sich der Klub offen für Angebote für den Mittelstürmer.

Aktuell buhlt der saudi-arabische Klub Al Hilal um die Gunst des Rechtsfußes. Das aktuelle Angebot besteht jedoch lediglich aus einer Leihe mit einer Kaufoption im Bereich von etwa 30 Millionen Euro. Dies ist Barça deutlich zu wenig. Die Katalanen möchten für Roque mehr Geld einnehmen als die 40 Millionen, für die sie den Stürmer zu Jahresbeginn aus Brasilien losgeeist haben. Roque selbst hingegen möchte unbedingt bei Barcelona bleiben und sich langfristig durchsetzen. Falls er wirklich aus dem Verein gedrängt werden sollte, käme für den Mittelstürmer laut ‚Mundo Deportivo‘ zudem nur ein fester Abgang in Frage und keine Leihe, außerdem möchte das Talent dann nur innerhalb Europas wechseln. Roque möchte nun die USA-Tour des Klubs nutzen, um sich dem neuen Trainer Hansi Flick anzubieten und ihn von sich zu überzeugen.