„Total unglücklich formuliert“: Kehl plant mit Rose – Haaland-Entscheidung nächste Woche

Sebastian Kehls Aussagen zur Zukunft von Marco Rose schlugen hohe Wellen. Der BVB-Trainer selbst sah sich im Anschluss an das Spiel gegen Greuther Fürth (3:1) genötigt, deutliche Worte zu finden. Und auch Kehl bezog einen Tag später erneut Stellung zur Thematik.

Im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ sagte der künftige Dortmunder Sportdirektor auf Nachfrage: „Ich kann klar sagen, dass das total unglücklich formuliert war von mir und ohne große Absicht. Ich kann aber auch klar sagen, dass ich mit Marco die Saison plane, dass wir im Moment in der Vorbereitung mit den Transferthemen alles gemeinsam besprechen.“

Mit Blick auf die in den Pokalwettbewerben enttäuschende Saison schob Kehl allerdings hinterher: „Wir werden uns aber auch nach der Saison hinsetzen, denn wir haben auch ein paar Dinge zu besprechen und sicherlich auch ein paar kritische Dinge zu analysieren. Und dann hoffe ich, dass wir das in der neuen Saison gemeinsam besser machen.“

Haaland-Entscheidung naht

Auch zum anderen Dortmunder Dauerthema musste sich Kehl äußern: Erling Haaland. Seit Monaten wird über die Zukunft des Startstürmers spekuliert, nun bahnt sich eine Entscheidung an. „Ich glaube, dass wir in der nächsten Woche Klarheit darüber haben werden“, so Kehl.

Dass dies wohl bedeutet, dass Haaland den BVB verlassen wird, gibt der 42-Jährige offen zu: „Es würde mich nicht wundern, wenn er weiterzieht.“ Zuletzt galten Real Madrid und Manchester City als die heißesten Anwärter.