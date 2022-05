Kehl über Rose-Verbleib beim BVB: „Ich gehe davon aus“

Klar Farbe bekennen wollte Sebastian Kehl am heutigen Samstag allem Anschein nach nicht. Auf Nachfrage, ob Marco Rose auch in der kommenden Saison noch bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie stehen wird, erwiderte der kommende Sportchef bei ‚Sky‘: „Davon gehe ich heute aus.“

Leichtfertig dahergesagt war dieses Statement offenbar nicht. Denn auch auf erneutes Nachhaken von Patrick Wasserziehr („Also nicht ganz sicher?“) ließ sich Kehl wiederum nicht zu einem eindeutigen Bekenntnis bewegen: „Ich gehe davon aus.“

FT-Meinung