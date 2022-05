BVB: Rose reagiert auf Kehl-Wirbel

Marco Rose geht fest von einem Verbleib bei Borussia Dortmund aus. Im Anschluss an den 3:1-Sieg bei Greuther Fürth sagte der BVB-Trainer gegenüber ‚Sky‘: „Ich bin nächstes Jahr noch Trainer von Borussia Dortmund. Ich freue mich sehr drauf, weil ich ein hervorragendes Verhältnis zu meiner Mannschaft habe und einiges auf den Weg bringen möchte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorausgegangen waren Aussagen von Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, der auch auf erneutes Nachhaken zu Roses Zukunft Spielraum für Interpretationen ließ. „Davon gehe ich heute aus“, so Kehl auf die Frage, ob Rose auch in der kommenden Saison beim BVB an der Seitenlinie stehen werde.

„Was soll ich dazu sagen?“

Rose selbst meint: „Was soll ich euch dazu sagen? Ihr versucht jetzt wieder, aus irgendwelchen Dingen irgendetwas zu zaubern.“ Mit der Dortmunder Führungsebene arbeite er „sehr vertrauensvoll zusammen. [...] Es gibt Leute, die sagen, dass ich nicht der Richtige bin. Und es gibt viele Leute, die sagen, dass die Umstände schwierig waren.“

Zur sportlichen Bilanz stellt der 45-Jährige klar: „Wir sind Vizemeister, haben 66 Punkte. Das sind jetzt schon mehr als letzte Saison. Wir haben schwer enttäuscht in den Cup-Wettbewerben, aber das habt ihr jetzt oft genug von uns gehört. Wir werden alles analysieren und mit einer Menge Power in die neue Saison gehen.“