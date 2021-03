BVB vorerst ohne Morey

Mateu Morey wird Borussia Dortmund beim kommenden Ligaspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag nicht zur Verfügung stehen. Wie der BVB mitteilt, hat der Rechtsverteidiger beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC am Wochenende muskuläre Beschwerden davongetragen.

Morey werde während der Länderspielpause Ende März seine Reha in Dortmund absolvieren. Der 21-jährige Spanier stand in dieser Saison in 19 Pflichtspielen auf dem Platz.