Angebot abgelehnt: Nächste Runde im Koundé-Poker

Nach der Verpflichtung von Kalidou Koulibaly will der FC Chelsea bei seinem nächsten Transferziel für die Defensive keine Zeit verlieren. Wie die ‚Marca‘ berichtet, sind die Blues im Werben um Jules Koundé (23) vom FC Sevilla allerdings vorerst abgeblitzt. Ein erstes offizielles Angebot über 55 Millionen Euro ist demzufolge von den Andalusiern abgelehnt worden. Erst ab 65 Millionen Euro sei Sevilla gesprächsbereit, heißt es weiter.

Der französische Innenverteidiger wird seit geraumer Zeit mit Chelsea in Verbindung gebracht. Im vergangenen Sommer scheiterte ein vielversprechender Abwerbeversuch der Blues. Neben den Londonern macht sich unter anderem auch der FC Barcelona große Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers. Da Barça jedoch weiter mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat und einige Neuzugänge noch nicht für die Liga registriert werden konnten, ist man klar im Nachteil. Koundé selbst forciert in diesem Transferfenster einen Abgang aus Sevilla. Gut möglich, dass der Franzose im zweiten Anlauf in der Premier League landet.