Gladbacher Zwickmühle: Franzosen locken Sommer

Ohne Yann Sommer wären die Abstiegsnöte von Borussia Mönchengladbach wohl noch gravierender ausgefallen. In einer verunsicherten Mannschaft war der Torhüter die große Konstante. Ohnehin zählt Sommer seit Jahren zu den Besten seines Fachs.

Problem für Gladbach: Der Vertrag des 33-Jährigen ist nur noch bis 2023 datiert. Sportdirektor Roland Virkus will „auf jeden Fall mit Yann verlängern“. Schließlich sei der Schweizer Nationalkeeper „in der Gegenwart ein unglaublich wichtiger Faktor und wäre das auch für die Zukunft.“

Bislang kam es aber noch zu keiner Einigung. Das liegt daran, dass Sommer sich die Option offen hält, nach acht Jahren in Gladbach nochmal eine neue Erfahrung zu machen. Eine Option tut sich nun in Frankreich auf. Laut ‚Ouest-France‘ will Stade Rennes den Keeper verpflichten.

Transferziel Nummer eins

Der Tabellenvierte der abgelaufenen Ligue 1-Saison will einen neuen Torhüter verpflichten und hat Sommer dabei offenbar als Transferziel Nummer eins ausgemacht. Im Gegensatz zu Gladbach kann Rennes dabei mit internationalen Spielen locken: Die Rot-Schwarzen spielen kommende Saison in der Europa League.

Gladbach steckt für den Fall, dass Sommer das Interesse aus Rennes reizt, in einer Zwickmühle. Zum einen könnte man nur jetzt noch eine Ablöse kassieren. Andererseits zeigte die vergangene Saison, dass Sommer eigentlich nicht zu ersetzen ist. Klar ist aber auch: Eine Verlängerung ist auch noch lange nicht vom Tisch.