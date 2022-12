Medien: So denkt der BVB über eine Sancho-Rückkehr

„Er ist nicht fit genug, um zu spielen“ ließ Erik ten Hag zuletzt mit offenen Worten über Jadon Sancho aufhorchen. Eine Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen sei der Grund dafür, dass der junge Engländer zurzeit bei Manchester United nicht auf dem Platz steht, so der Trainer. Sancho arbeite gegenwärtig individuell in den Niederlanden an seiner Rückkehr, kurzfristig sei diese aber nicht zu erwarten.

Kaum überraschend, dass in den Tagen nach ten Hags Ansage die Spekulationen begannen: Kehrt Sancho nun möglicherweise zu Borussia Dortmund zurück, um dort wieder in die Spur zu finden? Schließlich zeigte der 22-Jährige im Trikot des BVB genau das Weltklasse-Potenzial, das ManUnited im Sommer 2021 dazu verleitete, 85 Millionen Euro auf den Tisch zu legen – eine Summe, die er nie rechtfertigen konnte.

‚Sky‘ macht dem Teil der schwarz-gelben Fans, die eine Rückkehr des Offensivspielers herbeisehnen, jedoch einen Strich durch die Rechnung. Laut dem Bezahlsender ist Sancho aktuell kein Thema beim BVB. Es gebe keine Gespräche und keinen Austausch. Die Red Devils seien zudem bestrebt, Sancho intern zurück zur einstigen Topform zu führen. Sollte nicht noch etwas Unvorhergesehenes passieren, wird Sancho also nicht nach Dortmund zurückkehren.