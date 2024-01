Finale Einigung: Union holt Bedia an Bord

Union Berlin hat für die Verpflichtung von Chris Bedia wohl die letzte Hürde genommen. Nach Informationen der Schweizer Tageszeitung ‚20 Minuten‘ hat der Bundesligist mit dem FC Servette eine Übereinkunft getroffen. Ein halbes Jahr vor Vertragsende des Mittelstürmers sollen rund zwei Millionen Euro fällig werden.

Union hatte sich mit Bedia selbst bereits auf ein Engagement geeinigt. In Köpenick winkt dem Ivorer ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier. Dem Bericht zufolge ist allerdings auf den letzten Metern noch ein Angebot aus der Premier League eingetroffen. Dennoch wird der 1,90 Meter große Angreifer, berichten der ‚kicker‘ und ‚20 Minuten‘ unisono, am heutigen Donnerstag in der Hauptstadt zum Medizincheck erwartet. Läuft alles nach Plan, erfolge im Anschluss die offizielle Verkündung.

Bedia, der in der aktuellen Saison bereits 16 Treffer verbuchte, wird bei den Berlinern wohl den freiwerdenden Kaderplatz von Sheraldo Becker einnehmen. Der Wechsel des 28-jährige Stürmers zu Real Sociedad ist in trockenen Tüchern. Doch damit nicht genug: Auch Marco Grüll (25/Rapid Wien) und Yorbe Vertessen (22/PSV Eindhoven) werden bei den Eisernen gehandelt.