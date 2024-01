Union mit Becker-Nachfolger einig

Union Berlin macht im Werben um Mittelstürmer Chris Bedia große Fortschritte. Laut ‚Sky‘ haben sich die Köpenicker mit dem 27-Jährigen mündlich auf einen Kontrakt bis 2027 geeinigt. Die Verhandlungen mit dem FC Servette sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Der Schweizer Erstligist verlange ein halbes Jahr vor Vertragsende zwei Millionen Euro für Bedia. Auch Klubs von der Insel sollen Interesse an dem Ivorer signalisieren. Der 1,90 Meter große Rechtsfuß, der in der aktuellen Saison bereits 16 Treffer in 29 Partien verbuchte, würde beim Bundesligisten wohl den freiwerdenden Kaderplatz von Sheraldo Becker (28) einnehmen, der sich im Anflug auf Real Sociedad befindet.