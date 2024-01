Einigung: Union verkauft Becker

Sheraldo Becker bricht seine Zelte bei Union Berlin mitten in der Saison ab. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, ist der Wechsel des 28-jährigen Angreifers zu Real Sociedad San Sebastián mittlerweile beschlossene Sache. Es sollen zwischen drei und fünf Millionen Euro in die Bundeshauptstadt fließen.

Becker werde in den kommenden Stunden im Baskenland erwartet, um sich den nötigen Tests zu unterziehen. Anschließend steht die Vertragsunterschrift an. An Union ist der Nationalspieler von Suriname nur noch bis Saisonende gebunden. Entsprechend besteht nun letztmals die Möglichkeit, eine Ablöse zu generieren.