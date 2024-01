Becker-Ersatz am Haken: Union mit Angebot für Torjäger

Der Abgang von Sheraldo Becker (28) wird eine Lücke im Kader von Union Berlin hinterlassen. Mehreren Berichten zufolge steht der niederländische Angreifer kurz vor dem Wechsel zu Real Sociedad. Um einen Ersatz kümmern sich die Verantwortlichen der Köpenicker bereits.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von Fabrizio Romano hat der Bundesligist ein formelles Angebot für Chris Bedia vom FC Servette abgegeben. Die Höhe der Offerte ist nicht bekannt, allerdings laufen die Verhandlungen über einen Transfer des Top-Torjäger aus der Schweiz auf Hochtouren, so der Transfermarkt-Experte.

Lese-Tipp

Union: Becker kurz vor dem Abflug

In der laufenden Spielzeit traf der 27-jährige Ivorer in 17 Spielen zehnfach ins gegnerische Tor und führt damit die Torschützenliste der Super League an. Die starke Trefferquote hat Bedia auf den Zettel mehrerer Vereine gebracht, unter anderem soll auch Werder Bremen auf den Linksfuß aufmerksam geworden sein. Bedias Vertrag läuft im Sommer aus, ein Wechsel bis Ende Januar könnte Servette letztmals eine Ablöse einbringen.