Werder will Torjäger: Kommt Bedia als Borré-Ersatz?

Die Transfersaga um Rafael Borré nimmt kein Ende. Aktuell ist der 28-jährige Kolumbianer von Eintracht Frankfurt an Werder Bremen verliehen. Dennoch buhlen mit dem SC Internacional und den Corinthians gleich zwei brasilianische Erstligisten um den Torjäger. Sollte sich ein Transfer doch noch realisieren, haben die Verantwortlichen von der Weser schon einen Nachfolger im Visier.

Laut Fabrizio Romano streckt Werder die Fühler nach Chris Bedia vom FC Servette aus. Der Vertrag des 1,90 Meter großen Linksfußes läuft zum Saisonende aus. Im derzeit offenen Transferfenster bietet sich für den Genfer Klub die letzte Möglichkeit, eine Ablöse für Bedia zu kassieren. Andernfalls droht im Sommer der ablösefreie Abgang.

Doch die Bremer sind nicht alleine im Rennen um Bedia. Dem italienischen Transfermarkt-Experten zufolge steht der 27-Jährige auch bei den Wolverhampton Wanderers und dem FC Bologna auf dem Zettel. In der laufenden Super League-Saison erzielte der Ivorer bereits zehn Treffer in 17 Ligaspielen. Hinzu kommen sechs weitere Tore in anderen Wettbewerben.