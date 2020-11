Giroud erwägt Chelsea-Abschied im Winter

Olivier Giroud könnte den FC Chelsea im Winter verlassen und ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Im Interview mit unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato gibt Berater Michaël Manuello Einblick in die Zukunftsplanung des 34-Jährigen: „Wenn es so weiter geht, muss er im Dezember nach einer neuen Erfahrung suchen. Auf jeden Fall wird er, wenn sich die Situation bei Chelsea nicht ändert, keinen neuen Vertrag unterschreiben.“

Eine Rückkehr in die Ligue 1 ist derweil eher kein Thema für den französischen Angreifer, der bereits von 2010 bis 2012 beim HSC Montpellier spielte: „Die Rückkehr nach Frankreich hat keine Priorität. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Er ist nicht nur auf Spielzeit aus, sondern auch auf der Suche nach Vergnügen, Lebensqualität und neuen Erfahrungen.“