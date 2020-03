Juve: Rugani positiv auf Corona getestet

Abwehrspieler Daniele Rugani von Juventus Turin wurde positiv auf das Corona-Virus COVID-19 getestet. Wie der Klub mitteilt, traten bei dem 25-jährigen Italiener bislang allerdings keinerlei Symptome auf.

„Der Fußballklub Juventus aktiviert derzeit alle gesetzlich vorgeschriebenen Isolationsverfahren, einschließlich der Zählung der Personen, die mit ihm in Kontakt gekommen sind“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Welche Konsequenzen der Vorfall auf das Champions League Achtelfinal-Rückspiel am kommenden Dienstag gegen Olympique Lyon haben wird, steht noch nicht fest.