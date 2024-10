United: Ten Hag will nichts von Trennung wissen

Erik ten Hag macht sich trotz eines enttäuschenden Saisonstarts keine Gedanken über eine frühzeitige Entlassung als Chefcoach von Manchester United. Gegenüber ‚Sky Sports‘ betont der niederländische Übungsleiter, dass er nicht über eine Trennung nachdenkt, selbst wenn die kommenden beiden Partien vor der Länderspielpause schlecht verlaufen sollten. Derzeit belegen die Red Devils einen enttäuschenden 13. Tabellenplatz und müssen am morgigen Donnerstag in der Europa League gegen den FC Porto sowie am Wochenende gegen Aston Villa ran.

„Wir haben im Sommer eine Vereinbarung mit den Eigentümern und der Klubführung getroffen“, erläutert ten Hag, „wir haben diese Vereinbarung getroffen und standen alle dahinter. Sie wissen auch, dass es in allen meinen letzten sechs Spielzeiten im Mai immer Trophäen gab, und das ist es, was wir anstreben.“ Ohnehin wäre eine Entlassung des Cheftrainers für United sündhaft teuer.