Mega-Abfindung: Ten Hag-Entlassung extrem teuer für United

Anspruch und Wirklichkeit liegen bei Manchester United bereits seit einigen Jahren weit auseinander. Der Rekordmeister der Premier League hat seit elf Jahren keinen Ligatitel mehr gewonnen und kämpfte in den vergangenen Spielzeiten eher um den Einzug in die kleineren europäischen Wettbewerbe. Unter Erik ten Hag sollte alles anders werden. Der niederländische Trainer kam vor etwas mehr als zwei Jahren mit großen Vorschusslorbeeren von Ajax Amsterdam nach England, konnte den Klub aber in der Liga bisher nicht nachhaltig nach oben führen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen Ende der vergangenen Saison galt sein Abschied als sicher. Sehr überraschend gewann ten Hag dann jedoch mit seinem Team im Stadtduell gegen den um viele Meilen enteilten Konkurrenten Manchester City den FA-Cup (2:1) und hielt sich so im Amt – mehr noch: Der Klub verlängerte den Kontrakt des 54-Jährigen im Pokalrausch bis 2026. Dies könnte United nun einiges an Geld kosten, falls ten Hag vor die Tür gesetzt wird.

Lese-Tipp

United: Übernimmt eine Klublegende?

Abfindung in extremer Höhe

Auch die neue Saison ist für die Klub-Bosse und Fans kaum zu ertragen. Spielerisch lässt der ehemalige Spitzenklub vieles vermissen, in der Tabelle stehen die Nordengländer mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen auf einem indiskutablen Rang 13. Und das nur wenige Jahre vor dem 150. Klubgeburtstag, für den die Bosse den Premier League-Titel zur Pflichtaufgabe ausgerufen haben. Bis dahin soll sich das Team schnell verbessern und konkurrenzfähig werden. Doch das ist derzeit nicht absehbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daher steht ten Hag erneut kurz vor dem Rauswurf. Der Coach selbst macht sich nach eigener Aussage zwar keine großen Sorgen und auch die Chefetage stärkt dem Niederländer immer wieder den Rücken. Diese Äußerungen verkommen mittlerweile allerdings zu reinen Durchhalteparolen. An eine langfristige Zukunft von ten Hag glaubt kaum noch jemand in und um Manchester. Und eine Entlassung des Trainers käme den Klub teuer zu stehen. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, würde es United umgerechnet 21 Millionen Euro kosten, seinen Übungsleiter zu entlassen.

PR-Desaster droht

Vor der vorzeitigen Vertragsverlängerung im Sommer hätte dieser Betrag bei immer noch stolzen neun Millionen Euro gelegen, durch den neuen Kontrakt sei die Summe noch einmal erheblich angestiegen. Eine Entlassung des erfolglosen Coaches würde also einen großen Haufen Geld verschlingen und dies würde in der Stadt sicher nicht gut ankommen. Immerhin hat United erst Anfang des Jahres 250 Mitarbeiter entlassen, um Geld zu einzusparen.