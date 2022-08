Gladbach blitzt wegen Aarons ab

Daniel Farke hat sich im Werben um seinen alten Schützling Max Aarons einen Korb eingefangen. Laut dem britischen ‚Sky Sports‘ wurde Borussia Mönchengladbach bei Norwich City wegen einer potenziellen Leihe des Rechtsverteidigers vorstellig. Der Bundesligist hoffte dem Bericht zufolge auch auf eine Kaufoption für den 22-Jährigen.

Die Antwort des Zweitligisten fiel jedoch negativ aus. Bei den Canaries ist Aarons Leistungsträger und verpasste in der laufenden Championship-Saison noch keine Pflichtspielminute. Beim Premier League-Absteiger sah man sich offenbar nicht in der Lage, kurz vor Ende des Transferfensters noch einen adäquaten Ersatz für Aarons an Land zu ziehen.

Bei Norwich läuft der Vertrag des pfeilschnellen Rechtsfußes noch bis 2024. Aarons hat mittlerweile 174 Pflichtspiele für seinen Jugendklub auf dem Buckel, 141 davon bestritt der Youngster unter Gladbach-Coach Farke. Der muss sich ein Wiedersehen nun bis auf weiteres abschminken.