Leeds verpflichtet Sturm-Talent Gnonto

Der italienische Jungnationalspieler Wilfried Gnonto hat einen neuen Klub gefunden. Leeds United verpflichtet den 18-jährigen Stürmer des FC Zürich. Er unterschreibt bis 2027. Dem Vernehmen nach fließen 4,5 Millionen Euro, die durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen weiter steigen können. Zudem hält Zürich eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Gnonto war 2020 von Inter Mailand zu den Schweizern gewechselt und lief insgesamt 74 Mal für den FCZ auf. Für die italienische Nationalmannschaft stand er bereits viermal auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer.

✍️ #LUFC is pleased to confirm the signing of Italian international Wilfried Gnonto from FC Zurich