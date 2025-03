Für Goretzka: Ein Bayern-Star muss weg

Monatelang war Leon Goretzka beim FC Bayern abgeschrieben. Doch der zentrale Mittelfeldspieler profitierte unter anderem von den verletzungsbedingten Ausfällen von Aleksandar Pavlovic (20) und João Palhinha (29). Goretzka kämpfte sich schließlich sogar zurück ins DFB-Team.

Damit nicht genug: Wurde der 30-jährige gebürtige Bochumer vor nicht allzu langer Zeit noch als Verkaufskandidat gehandelt, erscheint mittlerweile sogar eine Vertragsverlängerung über 2026 hinaus möglich. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wird ein neues Arbeitspapier für Goretzka „nicht mehr kategorisch ausgeschlossen“.

Zwei Bedingungen

Einerseits müsste Goretzka, der aktuell rund 17 Millionen Euro einstreicht, im Falle einer Unterschrift deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen. Andererseits wird für eine Verlängerung des 57-fachen Nationalspielers der Verkauf eines Positionskonkurrenten vorausgesetzt, berichtet die Sportzeitschrift weiter.

Treffen könnte es entweder Raphaël Guerreiro (31), dessen Arbeitspapier ebenfalls bis 2026 läuft, oder João Palhinha (29). Dabei verschlug es Letztgenannten erst im vergangenen Sommer für 51 Millionen Euro vom FC Fulham an die Säbener Straße. Aufgrund diverser Ausfälle läuft der Sechser den Erwartungen hinterher, will sich aber eigentlich in München durchsetzen.