Medien: Zwei weitere Bundesligisten an Balogun dran

Folarin Balogun weckt mit seiner starken Entwicklung bei Leihklub Stade Reims Begehrlichkeiten auf dem internationalen Transfermarkt. Insbesondere, weil der FC Arsenal wohl dazu bereit ist, den schnellen Angreifer im Sommer zu verkaufen. Nun zeigen neben RB Leipzig offenbar zwei weitere Bundesligisten Interesse am 21-Jährigen.

Wie das englische Portal ‚90min.com‘ berichtet, haben Union Berlin sowie Eintracht Frankfurt den Engländer ins Visier genommen. Nach FT-Informationen beschäftigen sich zudem der AC Mailand, die AS Monaco sowie der OSC Lille mit Balogun.

Als mögliche Ablöse für den U21-Nationalspieler stehen 30 Millionen Euro im Raum. In der laufenden Saison hat sich Balogun mit starken 19 Treffern in 31 Pflichtspielen in den Fokus gespielt. Mit Blick auf seinen zukünftigen Arbeitgeber hat Balogun im Sommer wohl die Qual der Wahl.