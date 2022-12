Klopp-Berater: DFB-Job kein Thema

Jürgen Klopp plant nicht, den Posten des Bundestrainers zu übernehmen. Gegenüber ‚Sky‘ dementiert sein Berater Marc Kosicke sämtliche DFB-Gerüchte. „Das ist ein Medienthema“, will er davon nichts wissen. Beim FC Liverpool besitzt der gebürtige Stuttgarter noch einen Vertrag bis 2025. „Er hat vor, diesen zu erfüllen“, stellt Kosicke klar.

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar wird auch über eine Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick diskutiert. Nach dem Rücktritt von Jogi Löw im vergangenen Jahr fiel auch der Name Klopp in vereinzelten Medienberichten.