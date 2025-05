Lotka verkündet BVB-Abschied

Was am Morgen bereits durchsickerte, ist nun gewiss. Marcel Lotka bricht seine Zelte bei Borussia Dortmund ab und widmet sich neuen Aufgaben. Der 24-jährige Torhüter gibt seinen Abschied von den Schwarz-Gelben in einem längeren Statement über seinen Instagram-Kanal bekannt. Darin heißt es unter anderem: „Nach intensiven und lehrreichen Jahren beim BVB ist nun für mich die Zeit gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen.“

Wohin es den Schlussmann zieht, ist noch nicht bekannt. Dem FC Augsburg, dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Köln wird Interesse am Keeper nachgesagt. Obwohl der gebürtige Duisburger seit 2022 im Kader des BVB stand, kam er nie in einem Pflichtspiel für die Profis der Borussia zum Einsatz.