Eintracht: Neuer Co-Trainer für Toppmöller

Dino Toppmöller kann in Kürze einen neuen Assistenten bei Eintracht Frankfurt begrüßen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Xaver Zembrod kurz vor einem Engagement als Co-Trainer bei den Hessen steht. Letzte Details stehen zwar noch aus, doch zum Start in die Sommervorbereitung am Mittwoch könnte der 57-Jährige bereits mit auf dem Platz stehen.

Zembrod bringt eine enorme Erfahrung mit, arbeitete unter anderem schon bei Hannover 96, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Bayern München. Beim Rekordmeister assistierte er gemeinsam mit seinem künftigen Chef Toppmöller dem heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Folglich kennen sich beide bestens.