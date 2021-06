Werder plant Leihe für Mina

Der SV Werder Bremen will den 19-jährigen Johan Mina verleihen. „Es ist jetzt wichtig für ihn zu spielen. Das wird oben bei uns für ihn schwierig“, macht Manager Frank Baumann laut der ‚DeichStube‘ deutlich. Grund dafür ist auch, dass der offensive Mittelfeldspieler aus Ecuador in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga nicht eingesetzt werden darf.

Baumann erklärt: „Jetzt ist eine Leihe absolut sinnvoll. Das ist auch so mit ihm besprochen. Das wäre der nächste Schritt in seiner Ausbildung. Wir denken dabei auch eher an eine 1. Liga im Ausland – Österreich oder Belgien.“ Mina kam im vergangenen Sommer aus seiner Heimat nach Bremen, zum Einsatz kam er seitdem nicht.