Osnabrück trennt sich von Feldhoff

Der VfL Osnabrück wird die Mission Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga ohne Trainer Markus Feldhoff angehen. „Wir hatten mit Markus Feldhoff eine klare Absprache. Die hat mit der Ausgabe des Ziels, den Klassenerhalt zu erreichen, begonnen. Der ist nicht geschafft worden. Dementsprechend wird es so sein, dass der VfL Osnabrück mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen wird“, erklärt Sportchef Benjamin Schmedes im Gespräch mit dem ‚NDR‘.

Feldhoff hatte den VfL erst Anfang März von Marco Grote übernommen, schaffte den Turnaround jedoch nicht. Nachdem man sich in der Liga mit zwei Siegen an den letzten drei Spieltagen noch in die Relegation retten konnte, gelang der verspätete Klassenerhalt gegen den FC Ingolstadt nach einer desolaten Leistung im Relegationshinspiel (0:3) nicht mehr.