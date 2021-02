Bayern gibt Zirkzee nach Parma ab

Joshua Zirkzee setzt seine Karriere in der italienischen Serie A fort. Wie Parma Calcio mitteilt, wird der 19-jährige Mittelstürmer vom FC Bayern bis Saisonende ausgeliehen. Teil des Deals ist eine Kaufoption über 15 Millionen Euro.

Bei den Bayern-Profis stieg Zirkzee in den Wintermonaten 2019/20 wie Phoenix aus der Asche und galt rasch als größte Nachwuchshoffnung im Klub. Doch an seine Torquote aus den ersten Wochen konnte der Niederländer zuletzt nicht mehr anknüpfen. Seit der Ankunft von Eric Maxim Choupo-Moting (31) war er gar nur noch Stürmer Nummer drei.

Das soll sich in Italien ändern. In Parma hofft Zirkzee, gleich als Stammspieler zu starten. Dass man in München noch langfristig mit dem Rechtsfuß plant, scheint mehr als fraglich. Der eigenen Karriere kann Zirkzee aber nun ordentlich Schwung verleihen.