Bayerns Pläne mit Zirkzee & Richards

In der finalen Phase der laufenden Transferperiode hat der FC Bayern mit Chris Richards (20) und Joshua Zirkzee (19) zwei Talente abgegeben. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich bei ‚Sky‘ unter anderem zu den beiden Leihgeschäften. Dass beide Spieler mehr Spielpraxis erhalten sollen, steht außer Frage. Die Zukunftsabsichten mit den aufstrebenden Profis sind aber unterschiedlich.

Richards soll bei der TSG Hoffenheim unter seinem ehemaligen Trainer Sebastian Hoeneß an das Tempo und die Qualität der Bundesliga herangeführt werden. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist laut Rummenigge im Sommer „wahrscheinlich“. Stürmer Zirkzee verlässt den deutschen Rekordmeister zu Parma Calcio. Dort erwartet ihn der Abstiegskampf der Serie A. Aufgrund einer Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro, die Parma nach Klassenerhalt auslösen kann, liegt Zirkzees Zukunft vielleicht sogar langfristig in Italien.

Keine Anfragen für Costa

Für Douglas Costa gab es entgegen einiger Gerüchte keine Anfragen. Dies versicherte Rummenigge in der Fragerunde. Der AC Mailand soll an einer Übernahme der Leihe interessiert gewesen sein. Da Bayerns Kaderplanung vorsieht, beide Flügelpositionen doppelt zu besetzen, war ein frühzeitiges Ende der Costa-Leihe kein Thema an der Säbener Straße.