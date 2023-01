Eintracht: Tigres buhlt um Borré

Der mexikanische Erstligist Tigres UANL bemüht sich intensiv um Rafael Borré von Eintracht Frankfurt. ‚Súper Deportivo‘ zufolge befindet sich der Klub bereits seit mehr als zwei Wochen in Gesprächen mit Eintracht Frankfurt. Die Mexikaner wollen den 27-jährigen Stürmer gerne noch im Winter an Bord holen.

Borrés Vertrag in Frankfurt ist noch bis 2025 datiert. Seinen Stammplatz hat der Kolumbianer in der laufenden Saison an den bislang überragenden Randal Kolo Muani (24) verloren. Borré muss zumeist mit Kurzeinsätzen vorliebnehmen. Nichtsdestotrotz dürften sie am Main froh sein, den Torjäger als hochwertige Alternative im Kader zu haben. Komplett ausgeschlossen ist ein Winter-Abgang dennoch nicht. Die Eintracht soll aber mehr als zehn Millionen Euro Ablöse fordern.

