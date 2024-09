Bayern-Rückzug bei Davies? | Englischer Kampf der Giganten

Bayern resigniert

Die Vertragssituation um Alphonso Davies (23) bleibt eines der bestimmenden Themen an der Säbener Straße. Jegliche Offerten zur Ausdehnung seines nur noch bis zum Ende der Saison datierten Arbeitspapieres schlug der kanadische Linksverteidiger aus. Das führt nun angeblich dazu, dass sich der FC Bayern gänzlich aus den Verhandlungen zurückgezogen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das berichtet zumindest das spanische ‚Relevo‘. Demzufolge sind Gespräche zwischen den Parteien auf Eis gelegt, in München habe man sich bereits auf einen ablösefreien Abgang eingestellt. Dabei bleibt dem deutschen Rekordmeister eigentlich noch eine Weile Zeit, um eine Lösung zu finden. Zumal Davies’ Formkurve unter Vincent Kompany zuletzt wieder nach oben zeigte. Nicht ausgeschlossen also, dass es abermals zur Kehrtwende in der Causa kommt.

Lese-Tipp

Kurz vor Anpfiff: Neuer muss passen

City vs. Arsenal

Für deutlich mehr Begeisterung sorgt der Blick auf den morgigen Spieltag der englischen Premier League. Dort treffen nämlich am Sonntagabend (17:30 Uhr) mit dem FC Arsenal und Manchester City die aktuell besten Teams der Insel aufeinander. Seit Jahren liefern sich die Schwergewichte ein Kopf-an-Kopf-Rennen, zumeist mit dem besseren Ausgang für die Skyblues.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide Klubs kamen unter der Woche in der Champions League zum Einsatz. Während City schon am Mittwoch zu Hause gegen Inter Mailand (0:0) ran durfte, mussten die Gunners unter der Leitung von Mikel Arteta nach Italien reisen und sich einen Tag später bei Atalanta Bergamo (0:0) beweisen. Geht das Team von Pep Guardiola folglich mit einem leichten Vorteil in die Begegnung?