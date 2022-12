HSV-Talent Otuali im Fokus von sechs Klubs

Moses Otuali vom Hamburger SV hat das Interesse einiger Klubs aus Deutschland geweckt. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, haben mindestens fünf Vereine aus der zweiten Liga sowie ein Klub aus der Bundesliga das 20-jährige Sturmtalent auf der Beobachtungsliste. Am Ende der Saison läuft Otualis Vertrag bei den Rothosen aus.

Beim HSV kommt der in Nigeria geborene Angreifer beim Regionalliga-Team zum Einsatz. Dort überzeugt Otuali mit neun Treffern und drei Assists in der laufenden Saison. 2021 war er aus dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg an die Elbe gewechselt. Grundsätzlich soll sich der Youngster in Hamburg wohlfühlen. Dem Bericht zufolge entscheidet allerdings die Aussicht auf Spielpraxis bei den Profis darüber, ob Otuali seinen auslaufenden Kontrakt bei den Hanseaten verlängert.

