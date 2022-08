Augsburg: Entscheidung bei Kouamé

Der FC Augsburg geht im Werben um Stürmer Christian Kouamé leer aus. Nach Informationen von ‚Sky Italia‘ haben sich der AC Florenz und der Ivorer nach einem Gespräch entschieden, die Zusammenarbeit fortzuführen. Die Fuggerstädter hatten vor einer Woche ein erstes Angebot beim Serie A-Klub hinterlegt. Mit Brighton & Hove Albion guckt ein weiterer Interessent in die Röhre.

In der vergangenen Spielzeit war Kouamé an den RSC Anderlecht verliehen. In 36 Pflichtspielen für die Belgier knipste der 24-Jährige 13 Mal und lieferte zudem zehn Vorlagen. Zahlen, die die Fiorentina offenbar von einem Verbleib des Angreifers überzeugten.