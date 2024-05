Barça: Silva-Deal dank Sonder-Klausel?

Der FC Barcelona darf neue Hoffnung schöpfen, die schon lange anvisierte Verpflichtung von Bernardo Silva in diesem Sommer doch noch über die Bühne zu bringen. Grund dafür ist laut ‚TV3‘ eine Klausel im Vertrag des portugiesischen Offensivspielers. Demnach wäre es den Katalanen möglich, die festgeschriebene Ablöse in Höhe von umgerechnet rund 59 Millionen Euro in drei Raten zu zahlen. Auf diesem Weg könnte es den Blaugrana eher gelingen, den Deal zu stemmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva ist bis 2026 an Manchester City gebunden. Der 29-Jährige strebt in diesem Sommer jedoch einen Vereinswechsel an. Dem Vernehmen nach würde Silva am liebsten bei Barça anheuern. Aber auch Paris St. Germain, der FC Bayern und Klubs aus Saudi-Arabien sollen den 88-fachen Nationalspieler auf dem Schirm haben.