Bei Entlassung: Satte Abfindung für Conte

Die Zeit von Antonio Conte bei Tottenham Hotspur neigt sich dem Ende zu. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wäre eine vorzeitige Entlassung für den Italiener zumindest wirtschaftlich kein Desaster. Obwohl Contes Vertrag nur noch drei Monate Restlaufzeit hat, würde die Entschädigung für eine einseitige Vertragsauflösung bei umgerechnet 4,5 Millionen Euro liegen, so die englische Tageszeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem 3:3-Remis gegen den FC Southampton am vergangenen Samstag platzte dem 53-Jährigen auf der Pressekonferenz der Kragen. Conte griff nicht nur die Spieler an, sondern den gesamten Klub und stichelte auch gegen Präsident Daniel Levy. Mehreren Medienberichten zufolge steht seine Entlassung noch in dieser Woche auf der Agenda.

Lese-Tipp

Adebayor macht Schluss