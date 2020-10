Modeste: Anfragen anderer Klubs

Anthony Modeste vom 1. FC Köln ist ein gefragter Mann. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ erklärt der Stürmer: „Alle sechs Monate gibt es Anfragen für mich – und das ist schön. Das zeigt, dass die Leute mich schätzen. Aber ich wollte nie weg, ich will mein Knie vollständig in Ordnung bringen und für den FC spielen.“

Sogar ein Karriereende bei den Geißböcken kommt für den 32-Jährigen infrage: „Ich will dem FC helfen, in der Liga zu bleiben. Und mein Plan ist es, nach wie vor meine Karriere in Köln zu beenden, und später eine Aufgabe im Klub zu übernehmen.“ In der aktuellen Saison kam Modeste verletzungsbedingt noch nicht zum Einsatz. Am kommenden Wochenende will der Franzose aber in den Kader zurückkehren.