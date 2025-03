Stuttgart: Touré vor frühzeitigem Comeback

Leih-Stürmer El Bilal Touré steht beim VfB Stuttgart vor einem überraschenden Blitz-Comeback. Das berichtet die ‚Bild‘. Der 23-Jährige habe sich deutlich früher von seinem Mittelfußbruch erholt, als zuvor erwartet worden war. Intern hatten die VfB-Verantwortlichen Ende des vergangenen Jahres sogar befürchtet, dass für den Malier die Saison gelaufen ist. „Er steht wirklich gut da, es ging alles schneller als gedacht und geplant. Er ist seinem Reha-Plan voraus, was auch eine schöne Überraschung ist. Er ist auf einem guten Weg“, so VfB-Coach Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaduell mit Holstein Kiel am Samstag (15:30 Uhr).

Touré hatte sich in der Afrika Cup-Qualifikation mit der malischen Nationalelf gegen Eswatini (6:0) Mitte November die schwere Verletzung zugezogen. Laut der Boulevardzeitung hat sich der Angreifer jedoch in Absprache mit seinem Stammverein Atalanta Bergamo direkt in Rom in die Behandlung eines Spezialisten begeben und seitdem akribisch an seiner Rückkehr gearbeitet. Es sei denkbar, dass Touré bereits gegen Kiel wieder im Kader der Schwaben steht. Die langfristige Zukunft des Leihspielers bleibt weiter unklar. Der VfB wird dem Vernehmen nach die Kaufoption in Höhe von 16 Millionen Euro nicht ziehen. Denkbar sei allerdings eine Verlängerung der Leihe um eine Saison. In Bergamo steht Touré noch bis 2027 unter Vertrag.