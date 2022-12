Kroatien-Niederlage: Wie geht es weiter mit Modric und Co.?

Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic hofft, dass die älteren Spieler seiner Mannschaft um Luka Modric noch bis zur EM 2024 weitermachen werden. „Vielleicht ist dies das Ende dieser goldenen Generation bei Weltmeisterschaften. Ein paar von ihnen haben bereits ein gewisses Alter erreicht und wir müssen schauen, was 2026 passiert“, so der 56-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem gestrigen 0:3 im Halbfinale gegen Argentinien (zitiert via ‚ESPN‘).

Dalic fuhr fort: „Wir haben ein tolles Team und ich denke, dass das letzte Turnier dieser Generation die EM 2024 sein wird.“ Er selbst wolle definitiv so lange weitermachen: „Ich bleibe. Mein Vertrag läuft bis 2024 und in sechs Monaten steht das Nations League-Finale an. Mein Plan ist es, Kroatien zur EM 2024 zu führen.“

