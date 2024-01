Bayern-Flirt Popovic vom Markt

Matija Popovic setzt seine Karriere in Italien fort. Beim AC Monza unterschreibt der 18-jährige Offensivspieler einen bis zum Sommer datierten Vertrag. Die kurze Vertragszeit ist damit zu erklären, dass der in Deutschland geborene serbische U-Nationalspieler bei der SSC Neapel im Wort steht. Dort wird er laut italienischen Medien im Sommer einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Eigentlich sah Napolis Plan vor, Popovic direkt zu verpflichten und ihn an Frosinone Calcio zu verleihen. Offenbar aufgrund eines fehlenden Nicht-EU-Spieler-Platzes im Kader konnte dieses Vorhaben aber nicht in die Tat umgesetzt werden. Nun geht das ehemalige Talent von Partizan Belgrad, das zum Jahresbeginn seinen Vertrag auflöste, also den Umweg über Monza. Unter anderem soll auch der FC Bayern an Popovic dran gewesen sein.