FC Bayern: Italien-Juwel im Anflug?

Der FC Bayern intensiviert die Bemühungen um Guido Della Rovere. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Rekordmeister vom 16-jährigen italienischen Offensivspieler überzeugt und will ihn für den Bayern-Campus verpflichten.

Der italienische U16-Nationalspieler steht seit geraumer Zeit unter Münchner Beobachtung. Daneben beschäftigen sich auch Ajax Amsterdam und Juventus Turin intensiv mit dem Talent von US Cremonese. Für die Lombarden läuft der Linksfuß in der U19 auf und gehörte schon mehrfach dem Profikader an. Für einen Einsatz reichte es bislang aber nicht.