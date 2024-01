FC Bayern: Talent aus Italien auf dem Radar

Im Bayern-Campus könnte bald schon das nächste ausländische Top-Talent aufschlagen. Wie ‚Tuttomercatoweb‘ berichtet, hat der FC Bayern sich über Guido Della Rovere informiert. Der 16-jährige Offensivspieler vom italienischen Zweitligisten US Cremonense hat aber nicht nur in München Begehrlichkeiten geweckt.

Dem Bericht zufolge gehören auch Juventus Turin und Ajax Amsterdam zu den interessierten Vereinen. Della Rovere sorgt in der Primavera 2 für Aufsehen, erzielte fünf Tore und lieferte drei Assists in 14 Partien für seinen Klub. Im Serie B-Kader stand der Youngster in der laufenden Saison allerdings erst einmal, zum Einsatz kam der U16-Nationalspieler aber nicht.