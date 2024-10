Atlético-Talent versetzt Real

Toptalent Rubén Gómez folgt nicht dem Ruf des Stadtrivalen, sondern bleibt Atlético Madrid vorerst erhalten. Wie ‚Relevo‘ berichtet, hat Real Madrid versucht, den 15-Jährigen trotz des „Nichtangriffspakts“ aus der Nachwuchsakademie der Rojiblancos abzuwerben. Der Rechtsaußen blieb aber standhaft und sagte den Königlichen ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist der Linksfuß in der U15 der Colchoneros aktiv und trainiert bereits gelegentlich in der Profimannschaft mit. Dem Bericht zufolge ist Gómez der Spieler, dem am ehesten der Durchbruch aus der Jugend zu den Profis zugetraut wird.