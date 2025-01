Bedient sich Mainz bei der Konkurrenz?

Der Abgang von Lennard Maloney beim 1. FC Heidenheim nimmt Formen an. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Bundesligakonkurrent Mainz 05 dem Lager des 25-jährigen Sechsers ein konkretes Angebot unterbreitet. Spätestens ab dem Sommer wollen die Rheinhessen den US-Amerikaner laut dem Bezahlsender unter Vertrag nehmen. Auch ein Wintertransfer sei nicht ausgeschlossen. Derzeit gebe es allerdings noch keine Verhandlungen zwischen den Vereinen.

Maloneys Kontrakt in Heidenheim läuft am Saisonende aus, daher könnte er im Sommer ablösefrei den Verein wechseln. Da der zweikampfstarke Mittelfeldspieler alle Angebote zur Vertragsverlängerung abgeblockt hat, wurde der Vizekapitän von Trainer Frank Schmidt aussortiert. Neben Mainz sind dem Vernehmen nach auch der FC Augsburg, PAOK Saloniki und Birmingham City sowie weitere bisher nicht namentlich bekannte Bundesligisten aus der unteren Tabellenhälfte an Maloney interessiert.