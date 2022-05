Tottenham: Winks nach Spanien?

Harry Winks könnte Tottenham Hotspur in Richtung La Liga verlassen. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge zeigt der FC Sevilla Interesse an einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers. Vertraglich ist Winks noch bis 2024 an die Spurs gebunden.

Der englische Topklub würde dem 26-Jährigen aber keine Steine in den Weg legen. Coach Antonio Conte plant offenbar nicht mehr mit dem zehnfachen englischen Nationalspieler. Auch der FC Everton, der FC Fulham sowie der FC Southampton sollen die Personalie auf dem Schirm haben.