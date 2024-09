Schalke: Manga stellt Schalke-Plan vor

Ben Manga lässt sich durch den durchwachsenen Saisonstart des FC Schalke 04 in der zweiten Liga nicht aus der Ruhe bringen. Gegenüber der ‚WAZ‘ betont der Technische Direktor des Traditionsklubs, dass er mit den Sommerneuzugängen sehr zufrieden ist, mahnt aber auch zur Geduld: „Wir glauben, dass uns diese Spieler auf Strecke weiterbringen. Der Trainer hat Alternativen, er kann basteln. Aber: Wir schauen auf eine Entwicklung. Und das braucht manchmal Zeit. Wir haben die Jungs ja nicht für drei Wochen geholt, sondern für einen langfristigen Weg. Ich bin kein Fan davon, jemanden schon jetzt als Fehleinkauf abzustempeln.“

Neben einigen erfahrenen Spielern und Soforthilfen verpflichtete der Kaderplaner auch viele junge Talente und Nachwuchskräfte. Obwohl in einigen Ländern wie Österreich, Belgien oder der Türkei das Transferfenster noch geöffnet ist, möchte Manga keine Spieler zugunsten von mehr Spielzeit verleihen. „Der eine oder andere von ihnen wird auch mal in der U23 spielen. Aber zur Entwicklung gehört Training auf höchstem Niveau. Frühestens im Winter werden wir schauen.“ Von Aufstiegsdruck möchte der 50-Jährige derweil in dieser Saison nichts hören. „Wir haben einen Dreijahresplan. In diesem Zeitraum wollen wir versuchen, oben zu sein. Wenn es schneller klappt, sagt hier aber natürlich niemand nein“, so Manga. Realistisch betrachtet sieht er die Schalker am Saisonende zwischen Rang sechs und Rang acht.