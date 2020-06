Nürnberg: Drei englische Klubs wollen Erras

Vom 1. FC Nürnberg direkt in die Premier League? Diesen Weg könnte Patrick Erras einschlagen. Der 25-Jährige ist ablösefrei zu haben und weckt bei mehreren Klubs auf der Insel Interesse. Leeds United, der FC Brentford und die Queens Park Rangers haben nach FT-Informationen angeklopft.

Allen voran Leeds mit Coach Marcelo Bielsa wäre ein verlockendes Ziel für den Sechser, der nicht zuletzt wegen seiner Körpergröße von 1,96 Metern in England heiß begehrt ist, wo es physisch zugeht. Aktuell liegt Leeds in der Championship an der Tabellenspitze, der Aufstieg ist also greifbar. Aber auch Brentford darf sich auf Rang vier liegend Chancen ausrechnen.

Auch Klubs aus Deutschland dran

Interesse an Erras gibt es aber auch von deutschen Klubs. Wie FT weiß, haben drei Zweitligisten ihre Fühler ausgestreckt. Infrage kommt ein erneutes Engagement im Unterhaus aber wohl nur, wenn der anvisierte Wechsel nach England scheitert.

Nürnberg indes sollte sich keine Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung machen. Schon Anfang April hatte Erras ein Angebot seines Heimatklubs abgelehnt. Dieses entsprach nicht im Ansatz den Vorstellungen des gebürtigen Ambergers.