Arminia-Trainerteam um Kniat verlängert

Arminia Bielefeld stattet sein Trainerteam um Chefcoach Mitch Kniat mit neuen Verträgen aus. Das vermelden die Ostwestfalen am heutigen Dienstag offiziell. Die alten Arbeitspapiere liefen zum Saisonende aus. Kniat übernahm im Sommer 2023 in Bielefeld, seitdem kommt der 38-Jährige auf einen Punkteschnitt von 1,62. Aktuell belegt Bielefeld Rang drei in der dritten Liga.

„Die Verpflichtung von Mitch im Sommer 2023 war und ist verbunden mit der absoluten Überzeugung, dass er der richtige Trainer für den von uns eingeschlagenen Weg ist“, sagt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel, „dieser Eindruck hat sich nach unserer umfassenden Bewertung und fortlaufendem Austausch immer bestätigt.“