BVB: Bellingham gewinnt NXGN-Award

Jude Bellingham kann eine weitere Trophäe in seine Vitrine stellen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund wurde von ‚Goal.com‘ mit dem NXGN-Award 2022 ausgezeichnet. Das internationale Fußballportal kürt jedes Jahr die 50 größten Talente im Weltfußball. Teilnahmeberechtigt waren in diesem Jahr alle Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 2003 geboren sind. Vorjahressieger ist Ansu Fati vom FC Barcelona.

„Seine Ballkontrolle und das Selbstvertrauen, das dem erfahrener Titelgewinners in nichts nachsteht, sind Eigenschaften, die jeder moderne Coach dringend sucht. Zudem ist in dieser Saison auch die Anzahl an Toren und Assists nach oben geschossen“, erklärt ‚Goal.com‘ die Wahl, „egal, wo Bellingham in Zukunft spielt, ist es wohl keine Frage, dass er den europäischen und weltweiten Fußball auf Jahre hinaus prägen wird.“