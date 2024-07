Real & Bayer dran: Gila spricht Klartext

Innenverteidiger Mario Gila (23) will aktuell nichts von einem Abschied von Lazio Rom wissen. Gegenüber der Tageszeitung ‚Il Messaggero‘ macht der von Bayer Leverkusen und Real Madrid umworbene Spanier unmissverständlich klar: „Ich werde nicht von hier weggehen, auch wenn Madrid eine Rückkaufoption hat und Angebote eingegangen sind. Der Verein glaubt an mich und ich glaube an Lazio.“

Beim deutschen Meister hätte Gila, vor knapp zwei Jahren für sechs Millionen Euro von den Madrilenen zu Lazio gewechselt, den Kaderplatz des abwanderungswilligen Jonathan Tah (28) einnehmen können. Real soll den U-Nationalspieler als eine Alternative zu Wunschlösung Leny Yoro (18) vom OSC Lille betrachten. Beide Interessenten gehen offenbar leer aus.