Werder: Kohfeld plant mit Rashica

Milot Rashicas ins Stocken geratener Wechsel zu RB Leipzig führt bei Werder Bremens Cheftrainer Florian Kohfeldt zu einem Umdenken. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt der Coach, dass er nun fest mit dem 24-jährigen Offensivspieler plant: „Es gibt einen klaren Zeitraum, in dem wir einem beidseitigem Wechselwunsch bei entsprechender Entlohnung entsprochen hätten. Jetzt sind wir aber an einem Zeitpunkt der Vorbereitung, an dem ich so plane, dass er am ersten Spieltag spielt.“

Am kommenden Montag soll Rashica, der zuvor noch geschont wurde, im Testspiel gegen den SC Austria Lustenau zum Einsatz kommen. „Er ist gut integriert und fühlt sich wohl. Jetzt sind wir in der dritten Woche der Vorbereitung. Wenn die realistische Chance besteht, dass er am ersten Spieltag mitmachen kann, dann ist jetzt der Zeitpunkt, dass er jetzt alles mitmacht“, sagt Kohfeldt. Aufsichtsratsboss Marco Bode geht dagegen fest von einem Rashica-Abgang aus.